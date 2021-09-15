Кабмин обнародовал постановление о новых правилах карантина

Кабинет министров обнародовал решение, устанавливающее новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина".

Как передает БизнесЦензор, соответствующее постановление №954 от 13 сентября обнародовано на официальном правительственном портале и вступает в силу с 20 сентября.

Документом внесены изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года "Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

При этом действие "зеленых" COVID-сертификатов о полной вакцинации продлено с 180 до 365 дней.

Как сообщалось, указанными изменениями смягчены карантинные ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.

Для контроля за вакцинацией посетителей или персонала Кабмин ввел "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты. "Желтый" сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а "зеленый" – о полном курсе. Они также будут содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа), или выздоровлении от коронавируса.

Сертификаты будут доступны в цифровом виде в приложении "Дія". Планируется, что позже также появится возможность загрузить и распечатать бумажную версию.

Так, при установлении "желтого" уровня эпидемической опасности будут ужесточены требования к проведению массовых мероприятий, заполненности кинозалов и заведений культуры, количеству посетителей спортивных и фитнес-центров. Школы смогут работать, если не менее их сотрудников вакцинированы минимум одной дозой вакцины от коронавируса. При этом работа заведений по времени никак не ограничивается.

Все эти ограничения не будут применяться, если более 80% персонала и 100% посетителей заведений или мероприятий будут вакцинированы минимум одной дозой вакцины.

При введении "оранжевой" зоны карантина будут действовать все те же ограничения, что и для "желтой" зоны. Однако местные власти получат право вводить дополнительные ограничения.

При переходе в "красную" зону будет запрещена:

работа заведений общественного питания (кроме доставки и работы "на вынос");

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров и театров;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, фитнес-центров;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, фитнес-центров; работа заведений образования, кроме тех, где 100% сотрудников прошли полный курс вакцинации от коронавируса;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей команд без зрителей;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;

работа заведений, предоставляющих услуги размещения (хостелы, гостиницы и т.п.).

При этом все эти ограничения не будут распространяться в случае, если весь персонал и все посетители заведений или мероприятий старше 18 лет будут полностью вакцинированы от коронавируса.