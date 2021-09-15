США могут передать Украине систему противовоздушной обороны "Железный купол"

Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему "Железный купол" (Iron Dome).

Как пишет издание Politico, соответствующую поправку в проект оборонного бюджета на 2022 года внес конкрессмен Скотт Франклин, и она получила двухпартийную поддержку в Конгрессе США, передает пресс-служба Офиса президента Украины.

Согласно поправке, Минобороны США должен подать в Конгресс отчет, который будет включать варианты потенциальной продажи или передачи таких систем Украине.

Отмечается, что в законопроекте Палаты представителей США уже содержится предложение относительно предоставления военной помощи Украине в размере $275 млн, которая не включает передачу систем ПВО.

Система "Железный купол", созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как одно из наиболее эффективных средств уничтожения ракет малой дальнойсти. По данным военных, система "Железный купол" сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

В ОПУ добавили, что поправка, предусматривающая поддержку украинской системы противоракетной обороны, хорошо вписалась в законодательную инициативу относительно увеличения помощи Украине в отрасли безопасности на 2022 год.