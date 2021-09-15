Кабмин внес в Раду проект госбюджета на 2022 год (обновлено)

Кабмин утвердил проект закона "О государственном бюджете Украины на 2022 год" и внес его на рассмотрение Верховной Рады.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 15 сентября.

Согласно информации на сайте Верховной Рады, законопроект "О государственном бюджете Украины на 2022 год" уже зарегистрирован в парламенте под №6000, однако текст документа пока отсутствует.

Согласно презентации Министерства финансов, доходы госбюджета в 2022 году запланированы в объеме 1277,7 млрд грн, что на 161,7 млрд грн больше, чем в бюджете 2021 года.

В то же время расходы госбюджета предложено увеличить до 1 465,7 млрд грн или на 103,1 млрд грн. Таким образом, дефицит госбюджета составит 188 млрд грн или 3,5% ВВП.

Расходы по госдолгу запланированы в объеме 574,7 млрд грн, в том числе на обслуживание государственного долга планируется направить 181,4 млрд грн, на погашение – 393,3 млрд грн.

Бюджет-2022 построен на прогнозе роста ВВП на 3,8% при инфляции на уровне 6,2% и курсе гривни в диапазоне 28,6-28,7 грн/$.

Как отметил министр финансов Сергей Марченко, в проекте госбюджета не учтены возможные дополнительные поступления в случае принятия так называемого "ресурсного" законопроекта №5600, которые Минфин сейчас оценивает в 30 млрд грн.

Ранее сообщалось, что представление проекта государственного бюджета на 2022 год в парламенте запланировано на 21 сентября.