Растаможить автомобиль можно будет с помощью приложения "Дія" (обновлено)
Кабинет министров на заседании в среду, 15 сентября, принял постановление о проведении экспериментального проекта о таможенном оформлении транспортных средств с помощью приложения "Дія".
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
По его словам, ранее ввоз автомобилей создавал неудобства для десятков тысяч украинцев.
"Поэтому мы приняли постановление, которое даст возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершить таможенное оформление транспортного средства в автоматическом режиме", – написал глава правительства.
Также Шмыгаль уточнил, что оплатить сбор тоже можно будет онлайн.
Согласно проекту постановления, в частности предусмотрена возможность подавать документы для таможенного оформления авто в электронной форме через Единый государственнй портал электронных услуг, в том числе с использованием мобильного приложения "Дія". В таком случае таможенные платежи будут рассчитываться в автоматическом режиме, их можно будет оплатить в течении 10 дней после получения с помощью приложения "Дія" или через банки. После этого таможенное оформление автомобиля будет проходить в автоматическом режиме.
Согласно постановлению, упрощенный режим оформления автомобилей с помощью приложения будет распространяться только на транспортные средства, которые классифицируются по товарной позиции 8703 УКТ ВЭД (легковые автомобили).
Координатором экспериментального проекта определено Министерства цифровой трансформации.
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