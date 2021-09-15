Кабмин заменил Госархстройинспекцию новым органом
Кабинет министров утвердил передачу полномочий и функций по осуществлению государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ).
Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду, 15 сентября, передает Интерфакс-Украина.
Согласно пояснительной записке к документу, на начало сентября в штате ГИАГ числится 198 сотрудников, что покрывает 30% вакансий.
"Проектом постановления Кабинета министров Украины предлагается обеспечить ГИАГ возможностью осуществления полномочий и исполнения функций органа исполнительной власти", – сказано в документе.
Правительство также утвердило создание территориальных органов ГИАГ.
В то же время признаны утратившими силу постановления Кабмина о Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) и ряд связанных с ней документов.
Как сообщалось, в марте Кабмин продлил полномочия Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) до завершения создания Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ).
В мае Кабмин назначил председателем Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Семена Кривоноса.
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