Кабмин заменил Госархстройинспекцию новым органом

Кабинет министров утвердил передачу полномочий и функций по осуществлению государственного архитектурно-строительного контроля и надзора Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду, 15 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к документу, на начало сентября в штате ГИАГ числится 198 сотрудников, что покрывает 30% вакансий.

"Проектом постановления Кабинета министров Украины предлагается обеспечить ГИАГ возможностью осуществления полномочий и исполнения функций органа исполнительной власти", – сказано в документе.

Правительство также утвердило создание территориальных органов ГИАГ.

В то же время признаны утратившими силу постановления Кабмина о Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины (ГАСИ) и ряд связанных с ней документов.

Как сообщалось, в марте Кабмин продлил полномочия Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) до завершения создания Государственной инспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ).

В мае Кабмин назначил председателем Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Семена Кривоноса.