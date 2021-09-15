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Пенсионеры старше 70 лет начнут получать ежемесячную доплату через год, – Шмыгаль

Пенсионеры старше 70 лет начнут получать ежемесячную доплату через год, – Шмыгаль

С 1 октября 2022 года пенсионерам в возрасте 70-75 лет будут установлены дополнительные ежемесячные доплаты в сумме до 300 грн.

Соответствующее решение принято на заседании правительства 15 сентября, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

По словам Шмыгаля, доплаты коснутся тех категорий граждан, пенсия которых меньше размера средней заработной платы за 2020 год.

"Более того, с марта 2023 года будет происходить ежегодная индексация таких доплат. Это продолжение системной политики правительства в направлении установления более справедливых социальных выплат. Уже с октября этого года пенсионеры в возрасте 75-80 лет начнут получать доплаты до 400 грн, а с прошлого года выплаты по 500 грн начали получать люди старше 80 лет", - объяснил Шмыгаль.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада одобрила законопроект о возобновлении индексации спецпенсий для чиновников.

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Джерело:  Telegram
Кабмін (7745) пенсія (683)


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