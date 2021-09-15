Нацбанк обновит требования к кредитным посредникам небанковских финучреждений
Национальный банк Украины предлагает для обсуждения с рынком новые требования к кредитным посредникам небанковских финучреждений и к их деятельности в сфере потребительского кредитования.
Проект соответствующего положения обнародован для общественного обсуждения на сайте Национального банка.
Требования к кредитным посредникам будут способствовать привлечению на рынок профессиональных участников с безупречной деловой репутацией, введут механизмы контроля за их деятельностью, а также побудят небанковские финучреждения раскрывать информацию о работе с кредитными посредниками.
В частности, положением предусмотрено:
- установить требования к кредитным посредникам, в частности о безупречной деловой репутации, достаточного уровня знаний в сфере потребительского кредитования и законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг;
- определить порядок включения кредитных посредников в перечень кредитных посредников Национального банка по принципу "молчаливого согласия", предусмореть состав сведений, необходимых для включения кредитных посредников в перечень, а также механизм исключения из перечня сведений об кредитного посредника;
- установить требования к небанковскому финансовому учреждению, заключающему договор с кредитным посредником;
- ввести требования по раскрытию информации о кредитных посредниках на сайтах небанковских финансовых учреждений, кредитных посредников, а также в местах обслуживания потребителей;
- определить порядок контроля за деятельностью кредитных посредников со стороны небанковских финансовых учреждений.
Замечания и предложения к проекту положения принимаются до 18 октября 2021 года.
Джерело: НБУ
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль