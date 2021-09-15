Нацбанк обновит требования к кредитным посредникам небанковских финучреждений

Национальный банк Украины предлагает для обсуждения с рынком новые требования к кредитным посредникам небанковских финучреждений и к их деятельности в сфере потребительского кредитования.

Проект соответствующего положения обнародован для общественного обсуждения на сайте Национального банка.

Требования к кредитным посредникам будут способствовать привлечению на рынок профессиональных участников с безупречной деловой репутацией, введут механизмы контроля за их деятельностью, а также побудят небанковские финучреждения раскрывать информацию о работе с кредитными посредниками.

В частности, положением предусмотрено:

установить требования к кредитным посредникам, в частности о безупречной деловой репутации, достаточного уровня знаний в сфере потребительского кредитования и законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг;

определить порядок включения кредитных посредников в перечень кредитных посредников Национального банка по принципу "молчаливого согласия", предусмореть состав сведений, необходимых для включения кредитных посредников в перечень, а также механизм исключения из перечня сведений об кредитного посредника;

установить требования к небанковскому финансовому учреждению, заключающему договор с кредитным посредником;

ввести требования по раскрытию информации о кредитных посредниках на сайтах небанковских финансовых учреждений, кредитных посредников, а также в местах обслуживания потребителей;

определить порядок контроля за деятельностью кредитных посредников со стороны небанковских финансовых учреждений.

Замечания и предложения к проекту положения принимаются до 18 октября 2021 года.