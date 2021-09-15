Кабмин включил Днепровский электровозостроительный завод в список "большой приватизации"

Кабинет министров Украины перевел АО "Днепровский электровозостроительный завод" (ДЭВЗ) в перечень объектов большой приватизации из объектов малой приватизации, что означает продажу на конкурсе с условиями.

Соответствующее распоряжение о планах продажи 100% акций ДЭВЗ правительство приняло на заседании 15 сентябоя, передает Интерфакс-Украина.

В пояснительной записке к проекту распоряжения указывается, что стоимость активов предприятия на конец 2020 года составляла 420,3 млн грн, тогда как объекты малой приватизации имеют активы до 250 млн грн.

ДЭВЗ в 2018-2019 годах был включен в перечень объектов малой приватизации, однако продажа не состоялась. Правительство в августе 2020 года согласовало преобразование государственного предприятия ДЭВЗ в акционерное общество, и в марте 2021 года были зарегистрированы соответствующие изменения.

Днепровский электровозостроительный завод (ГП "Научно-производственный комплекс "Электровозостроение") специализируется на выпуске магистральных электровозов постоянного и переменного тока, промышленных электровозов для открытых горных разработок полезных ископаемых, а также рудничных контактных электровозов для горнодобывающей и угольной промышленности.

Согласно информации в системе СПАРК, чистый убыток ДЭВЗ в 2020 году вырос на 18,8% – до 78,5 млн грн, а выручка упала до 4 тыс. грн с 35,6 млн грн годом ранее.