Правительство одобрило Стратегию информационной безопасности

Кабинет министров одобрил Стратегию информационной безопасности Украины.

Соответствующий проект указа президента одобрен на заседании правительства 15 сентября, сообщил министр культуры и информационной безопасности Александр Ткаченко в Telegram.

"Этот документ включает в себя основные меры противодействия дезинформации, манипуляции и откровенной лжи со стороны государства-агрессора. Кроме того, Стратегия предусматривает борьбу с низким уровнем медиаграмотности украинцев, защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, поддержку информационными средствами и мерами социальной и политической стабильности", - написал Ткаченко.

Стратегия рассчитана на период до 2025 года с учетом вызовов, связанных со стремительным распространением цифровых технологий. За это время должно быть сформировано и защищено информационное пространство, эффективное противодействие распространению незаконного контента, информационная реинтеграции граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины и тому подобное.

"Информационная безопасность в 21 веке имеет важнейшее значение. Телевидение, интернет, социальные сети – весь этот арсенал уже используется против Украины. И поражает миллионы людей. Иногда даже незаметно для них самих. А поскольку социальные сети входят в жизнь наших детей все раньше и раньше, мы должны иметь инструменты, как не допустить откровенной пропаганды, агрессивной риторики, манипуляции историческими фактами. Стратегия - один из первых шагов на пути к таким действенным инструментам", - добавил Ткаченко.

Теперь Стратегию информационной безопасности должен одобрить Совет национальной безопасности и обороны Украины и ввести в действие своим указом президент Украины.