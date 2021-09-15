Менеджеры Фирташа отменили решение о приватизации "Сумыхимпрома" через суд

Суд отменил распоряжение Кабинета министров №358-р от 10 мая 2018 года и №36-р от 16 января 2019 года в части включения АО "Сумыхимпром" в перечень объектов большой приватизации.

Соответствующее решение Хозсуд Киева вынес 11 августа по иску, инициированному нынешним руководством предприятия, передает Finbalance.

Согласно судебным материалам, еще в 2011 году был начато производство по делу о банкротстве "Сумыхимпрома". В 2012 году на предприятии была введена процедура санации, которая неоднократно продлевалась и продолжается по сей день.

В частности, суд согласился с утверждением истца, что процедура приватизации предприятия может затянуться, что нарушит его право на финансовое оздоровление и привлечение инвестиций.

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Как сообщалось, Фонд государственного имущества еще в 2018 году оценил запланированное к продаже ПАО "Сумыхимпром" в 248,95 млн грн или $9,4 млн по текущему курсу.

В Фонде поясняли низкую оценку стоимость пакета акций "Сумыхимпрома" тем, что "государственный пакет акций ничего не стоит", поскольку предприятие 10 лет находится в процедуре банкротства, его основным кредитором является компания Дмитрия Фирташа.

"Сумыхимпром" специализируется на выпуске двуокиси титана, серной кислоты, желтых и красных железоокисных пигментов, сложных минеральных удобрений и коагулянта для очистки воды. 99,9% акций "Сумыхимпром" находится в государственной собственности.

С начала процедуры санации предприятия в 2012 году управляющим санацией должника был назначен председатель правления "Сумыхимпром" Игорь Лазакович, бывший топ-менеджер Ostchem бизнесмена Дмитрия Фирташа.

В декабре 2016 года прокуратура сообщила о подозрении управляющему санацией "Сумыхимпрома" Лазаковичу в растрате имущества предприятия и объявила его в розыск. Как заявлял тогда Генпрокурор Юрий Луценко, Лазакович сбежал в Москву.

Позднее, благодаря решениям судов, Лазакович продолжил исполнять обязанности управляющего санацией "Сумыхимпрома" и вернулся в Украину.