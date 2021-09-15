Выручка от экспорта электроэнергии с начала года упала на 17%

Украина в январе-августе 2021 года снизила выручку от экспорта электроэнергии на 16,9% (на $33,24 млн) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до $163,09 млн.

Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, в Венгрию за восемь месяцев поставлено электроэнергии на $68,32 млн, Польшу – на $46,04 млн, Румынию – на $29,24 млн, другие страны – на $19,48 млн. В том числе в августе 2021 года на экспорт поставлено электроэнергии на $27,47 млн против $7,66 млн – в августе 2020 года.

Кроме того, Украина в январе-августе текущего года импортировала электроэнергию на $59,39 млн против $111,34 млн – за аналогичный период прошлого года. В том числе из Беларуси – на $24,71 млн, Словакии – на $22,53 млн, РФ – на $5,59 млн, других стран – на $6,57 млн.

Ранее сообщалось, что Украина в январе-августе 2021 года снизила экспорт электроэнергии на 17% (на 505,6 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 2,48 млрд кВт-ч.

Украина в 2020 году снизила экспорт электроэнергии на 26,5% (на 1,72 млрд кВт-ч) по сравнению с 2019 годом – до 4,75 млрд кВт-ч. Выручка от экспорта электроэнергии снизилась на 25,9% (на $97,94 млн) – до $280,83 млн.