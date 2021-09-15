Кабмин упростил въезд для иностранцев с целью транзита

С 20 сентября иностранцы, которые въезжают в Украину с целью транзита, будут освобождены от необходимости установки приложения "Дій.Вдома" и прохождения тестирования на коронавирус.

Соответствующие изменения Кабинет министров внес в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года, регламентирующие карантинные ограничения, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Иностранцы и лица без гражданства, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции, установки приложения "Вдома" и прохождения тестирования в Украине", – сообщает пресс-служба ведомства.

В то же время Госпогранслужба напоминает, что неизменным остается требование для всех иностранных граждан и владельцев вида на жительство иметь полис страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, покрывающий расходы, связанные с лечением COVID-19 и обсервацией.

Кроме того, всем иностранным гражданам, владельцам вида на жительство, а также лицам без гражданства во время прибытия в Украину нужно иметь один из указанных документов:

документ, подтверждающий получение одной или нескольких доз вакцины против COVID-19, включенных ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;

иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях;

отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или выздоровления лица от COVID-19;

отрицательный результат ПЦР теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанный не более чем за 72 часа до въезда.

Справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.

"Иностранные граждане от 18 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса и пересекают государственную границу на въезд, должны иметь отрицательный результат теста и устанавливать мобильное приложение для контроля самоизоляции "Вдома" независимо от срока пребывания на территории Украины", – пояснили в Госпогранслужбе.

Самоизоляция не применяется, если в течение 72 часов с момента въезда пройти ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест на антиген и получить отрицательный результат. Постановление вступает в силу с 20 сентября 2021 года.