Кабмин согласовал новый состав набсовета "Центрэнерго"

Кабинет министров согласовал предложенные Фондом госимущества Украины кандидатуры в наблюдательный совет ПАО "Центрэнерго" как победителей отбора, проводимого комитетом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий.

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров 15 сентября, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram, передает Интерфакс-Украина.

Согласно информации Гончаренко, Кабмин согласовал кандидатуры Дениса Кудина, Андрея Готы, Александра Мужеля, Валерия Щекатурова и Валерия Безлепкина.

"Кабмин согласовал кандидатуры победителей отбора на должности членов набсовета "Центрэнерго" Безлепкина, Мужеля, Щекатурова как независимых членов и Кудина и Готу – как представителей государства", – написал Гончаренко.

Согласно размещенному на сайте "Центрэнерго" письму ФГИ с предложениями кандидатур в набсовет на рассмотрение собрания акционеров 16 сентября за подписью первого замглавы ФГИ Кудина, Гота является руководителем кабинета руководителя Офиса президента Украины, Безлепкин – временно не работающий, ранее, в частности, возглавлял ПАО "Харьковгаз", а также был директором департамента ЖКХ Запорожского горсовета, Валерий Щекатуров является физическим лицом-предпринимателем, а местом работы Мужеля указана компания Renedes Advisory Services LTD, опыт работы – президент и основатель IT-компании.

Как сообщалось, комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий на заседании 13 августа выбрал независимых членов и представителей государства в набсовет ПАО "Центрэнерго", но их фамилии не разглашались.

"Был проведен ряд интервью и избраны три независимых члена и два представителя государства наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго". Кандидаты имели возможность озвучить свое видение развития компании, учитывая компетенции и ответить на вопросы членов и независимых экспертов комитета", – сообщили в министерстве.

По словам первого вице-премьер министра, министра экономики Украины Алексея Любченко, перед комитетом стоит ответственная задача – выбрать профессиональный наблюдательный совет, который своей компетенцией, опытом и знаниями поможет "Центрэнерго" стабилизировать финансовую ситуацию, обеспечить бесперебойный отопительный сезон 2021-2022 годы и приватизацию предприятия.

В начале сентября Любченко сообщил, что один из пяти отобранных кандидатов на должность члена наблюдательного совета "Центрэнерго" Владислав Войтенко отозвал свою кандидатуру.

Войтенко в период с 2010 по 2017 годы был директором по закупкам и оптовым продажам ООО "Вог ритейл" (управляет сетью автозаправочных комплексов под брендом WOG). С ноября 2020-го по март 2021 года входил в набсовет ПАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ).

"Центрэнерго" планирует утвердить избранный номинационным комитетом новый состав наблюдательного совета компании на внеочередном заседании акционеров 16 сентября.