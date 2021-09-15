Нацполиция и прокуратура пришли с обысками в "Киевавтодор"

Сотрудники Нацполиции и прокуратуры проводят обыски в служебных помещениях КК "Киевавтодор", КП "Киевавтодормост" и 10 районных дорожно-эксплуатационных управлениях столицы.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, следственные действия проходят в рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения и растраты средств бюджета города Киева по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 191 УК Украины.

В ходе указанных обысков сотрудниками правоохранительных органов изъяты документы, которые касаются закупок, осуществленных за счет средств столичного бюджета, а также сведения о расходах коммунальных предприятий:

приобретение и установка ограничительных антипарковочных столбиков, которые не соответствуют техническим характеристикам и были закуплены в один период времени с разницей в стоимости в более 700 грн за единицу, несмотря на идентичность этих изделий;

завышение коммунальными предприятиями объемов затрат материальных ценностей (солей, песочно-соляной смеси, топливо-смазочных материалов);

списание топлива на транспортные средства, которые фактически не использовались;

использование коммунального автотранспорта в личных целях и предоставление его в пользование третьим лицам с целью получения неправомерной выгоды;

незаконное трудоустройство и осуществление выплат заработной платы работникам, которые фактически не работали, а также по другим фактам присвоения.

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Как сообщалось, с конца мая Киевская прокуратура и налоговая милиция ГФС сообщают о массовых обысках в КГГА и столичных коммунальных предприятиях по различным уголовным делам, которые касаются событий, начиная с 2012 года, и большей частью связаны с уклонением от уплаты налогов частными компаниями-подрядчиками. После смены главы МВД активное участие в обысках также начала брать Нацполиция.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко заявляет, что "правоохранители и налоговики буквально "кошмарят" столичную власть" и назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на местное самоуправление, а также личным давлением на него из-за планов вывести исполнительную власть в городе из-под влияния президента Зеленского.