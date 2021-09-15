Нацбанк исключил из реестров 14 финансовых учреждений

Национальный банк Украины исключил 14 финансовых учреждений из реестров, две компании добровольно отказались от лицензий.

Соответствующие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 13 сентября, передает пресс-служба регулятора.

В частности, государственный реестр финучреждений по решению регулятора покинули ПО "Ломбард-Капитал Дерецкий и Компания", КС "Фортуна-Экспресс" на основании их собственных заявлений.

Отсутствие действующих лицензий стало причиной исключения из реестра следующих компаний: ЧАО "Страховая финансовая группа" Глебов и партнеры ", КС "Черновцы", КС "Самопомощь", КС "Кредитно-депозитный центр Профессионал".

Кроме того, Комитет исключил из ресстра финучреждений КС "Лагвис", Закарпатский сберегательный кредитный союз, КС "АВС Кредит", КС "Первый диалог", КС "ЮК Демос", КС "Землевладельцы", КС "Еврокредит".

На основании поданного зявления отозваны все лицензии ООО "ФК" Дализ-Экспресс" - на предоставление средств взаймы, в том числе на условиях финансового кредита, на предоставление услуг по факторингу и услуг по финансовому лизингу.

Нацбанк исключил из реестра юрлица, которые не являются финучреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, ООО "Агропрайм 21".

После отзыва лицензий финансовое учреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензий не избавляет финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.