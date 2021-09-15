Коксохимические заводы Ахметова выплатят 6,2 миллиарда дивидендов

ЧАО "Авдеевский коксохимический завод" (АКХЗ) и ЧАО "Запорожкокс", входящие в группу "Метинвест", направят на выплату дивидендов из нераспределенной прибыли 2,36 млрд грн и 3,87 млрд грн соответственно.

Согласно официальным сообщениям компаний в системе раскрытий информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), решение о выплате дивидендов было на внеочередных собраниях акционеров АКХЗ и "Запорожкокса" 13 сентября, передает Интерфакс-Украина.

Сроки выплаты дивидендов: с 29 сентября 2021 года по 13 марта 2022 года включительно.

Авдеевский КХЗ - крупнейшее в Европе коксохимическое предприятие.

АКХЗ в 2020 году нарастил чистый убыток в 4,2 раза по сравнению с 2019 годом – до 354,258 млн грн. Нераспределенная прибыль на конец прошлого года составляла 4,26 млрд грн.

Согласно годовому отчету "Метинвеста", на конец 2018 года компании Metinvest B. V. (Нидерланды) принадлежит 100% акций ЧАО "АКХЗ".

"Запорожкокс" производит около 10% выпускаемого в Украине кокса, владеет полным технологическим циклом переработки коксохимических продуктов. Кроме того, выпускает коксовый газ и пековый кокс.

Завод в 2020 году нарастил чистую прибыль на 72,2% по сравнению с предыдущим годом – до166,436 млн грн. Нераспределенная прибыль на конец прошлого года составила 3,88 млрд грн.

По данным НДУ на второй квартал 2021 года, Metinvest B. V. (Нидерланды) напрямую владеет 56,91% акций предприятия, меткомбинат "Запорожсталь" – 42,77%.

АКХЗ и "Запорожкокс" входят в группу "Метинвест", основными акционерами которой являются ЧАО "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ) Рината Ахметова (71,24%) и группа компаний "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%).