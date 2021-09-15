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Кабмин выделил 460 миллионов на погашение долгов по оплате частичной безработицы

Кабмин выделил 460 миллионов на погашение долгов по оплате частичной безработицы

Кабинет министров Украины принял решение о выделении почти 460 млн грн на финансовую помощь Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Соответствующее решение было принято на заседании 15 сентября, говорится в сообщении Минэкономики.

Отмечается, что такое решение правительства позволит обеспечить в полном объеме финансирование выплаты пособия по частичной безработице на период карантина.

"Программа по частичной безработице на период карантина была введена в 2020 году для поддержки работников, пострадавших в результате сокращения экономической деятельности предприятий. Такая финансовая поддержка помогла сохранить рабочие места и предотвратить стремительный рост безработицы во время пандемии. Сегодняшнее решение правительства позволит полностью погасить задолженность по выплате по этой программе", - отметила заместительница министра экономики Украины Светлана Глущенко.

Кроме того, правительство утвердило порядок использования средств государственного бюджета, которые направляются для выплаты пособия по частичной безработице во время карантина.

Как соообщалось, с начала 2021 года Фонд социального страхования не выплачивает помощь по частичной безработице на время карантина из-за промедления Кабмина с утверждением бюджета Фонда, заявили в Офисе омбудсмена.

Помощь по частичной безработице предусмотрена законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)", который парламент принял 30 марта 2020 года.

Поддержка выплат работникам должна предоставляться при сохранении за ними рабочих мест. Размер пособия составляет до 1 минимальной зарплаты.

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Джерело:  Минэкономики
безробіття (343) заборгованість (170) карантин (2077) фінансування (2025)


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