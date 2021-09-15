Кабмин предложил установить компенсации работодателям за трудоустройство молодежи

Правительство поддержало законопроект, направленный на реформирование службы занятости, модернизацию страховых подходов в случае безработицы и внедрение новых активных программ на рынке труда.

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

"На сегодня проблема безработицы остается актуальной для Украины, особенно это касается молодежи. Предложенный законопроект позволит усовершенствовать работу службы занятости и ввести эффективные подходы к трудоустройству, соответствующие современным реалиям и потребностям людей и бизнеса. Государственная служба занятости должна превратиться в сервисное учреждение, предоставляющее качественные услуги", - отметила заместительница министра экономики Украины Светлана Глущенко.

Так, законопроектом предлагается:

заменить неэффективный механизм квотирования трудоустройства на компенсации работодателям части затрат на оплату труда или ЕСВ за трудоустройство некоторых категорий безработных, в частности молодежи. Такой подход позволит молодежи быстрее приобрести опыт и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

способствовать трудоустройству долгосрочных безработных путем предоставления компенсации работодателям расходов ЕСВ.

ввести предоставление финансовой помощи для организации предпринимательской деятельности.

Также документом предполагается усовершенствовать подходы к условиям, продолжительности и размерам выплаты пособия по безработице: усилить страховые принципы (чем больше страховой стаж, тем больше размер пособия по безработице) и ослабить для безработных санкции за увольнение с последнего места работы по собственному желанию без уважительных причин. Такие изменения позволят сбалансировать бюджет Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы и обеспечить непрерывность страховых выплат.

Кроме того, предлагается изменить принципы подбора работы для безработного. В частности, дополнительно будут учитывать транспортную доступность, опыт и навыки лица, а также размер заработной платы в зависимости от продолжительности безработицы.