В Украине зафиксировали 5 744 новых случаев COVID-19
На утро 16 сентября в Украине зафиксировали 5 744 новых случая заболевания коронавирусной болезнью.
В частности, заболело 629 детей и 95 медработников, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также госпитализировали 1 507 человек, умер 101 пациент, выздорлвело – 1 499. Кроме того, совершили 72 931 тест.
Наибольшее количество подтверждённых случаев зарегистрировали во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415), в Киеве (362), а также в Одесской (347) областях.
За все время пандемии в Украине заболело 2 331 540 человек, выздоровело – 2 226 629, летальных случаев зафиксировали 54 651. Также провели 12 377 327 тестов.
Днем ранее, 15 сентября, сообщали о 4 640 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 14 сентября – о 3 332 новых случаях заболевания, 13 сентября – о 1 205 новых случаях .
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