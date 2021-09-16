Уже 5 миллионов украинцев полностью иммунизированы против коронавируса
За прошедшие сутки 118 786 украинцев получили дозу вакцины против COVID-19.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, первую дозу получили 68 806 человек, вторую – 49 980.
В течение суток работали 899 мобильных бригад, а также 2 919 пунктов и 321 центр вакцинации.
Отмечается, что с начала кампании вакцинации против коронавирусной болезни в Украине привили 6 097 685 человек, полностью иммунизированы – 5 009 066 украинцев.
Всего медики провели 11 106 749 прививок.
Напомним, на утро 16 сентября в Украине зафиксировали 5 744 новых случая COVID-19.
Джерело: Минздрав
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