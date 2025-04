SpaceX впервые вывела на орбиту корабль с непрофессиональными астронавтами

Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем в четверг по киевскому времени стартовал на орбиту.

Об этом сообщила американская компания-оператор SpaceX.

"Dragon и экипаж миссии Inspiration 4 официально в космосе! Dragon пройдет два этапа, чтобы достичь орбиты в 575 километров, где экипаэ проведет три дня", – говорится в сообщении.

Dragon and the @inspiration4x astronauts are now officially in space! Dragon will conduct two phasing burns to reach its cruising orbit of 575km where the crew will spend the next three days orbiting planet Earth