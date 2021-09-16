SpaceX впервые вывела на орбиту корабль с непрофессиональными астронавтами

Космический корабль Crew Dragon с первым в мире полностью непрофессиональным коммерческим экипажем в четверг по киевскому времени стартовал на орбиту.

Об этом сообщила американская компания-оператор SpaceX.

"Dragon и экипаж миссии Inspiration 4 официально в космосе! Dragon пройдет два этапа, чтобы достичь орбиты в 575 километров, где экипаэ проведет три дня", – говорится в сообщении.

Dragon and the @inspiration4x astronauts are now officially in space! Dragon will conduct two phasing burns to reach its cruising orbit of 575km where the crew will spend the next three days orbiting planet Earth — SpaceX (@SpaceX) September 16, 2021

Однако позже SpaceX сообщил, что корабль достиг рекордной высоты в 585 километров.

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым кораблем Crew Dragon была запущена со стартового комплекса 39А на космодроме с мыса Канаверал во Флориде в среду в 20:02 по Восточному времени США (в четверг в 03:02 по Киеву), пишет Интерфакс-Украина.

В рамках миссии, получившей название Inspiration 4, одним из четырёх участников полёта является миллиардер, глава американской компании Shift4 Payments 38-летний и увлеченный летчик Джаред Айзекман, который полностью оплатил миссию. В состав экипажа также входят врач Детского лечебно-исследовательского госпиталя St. Jude Children's Research Hospital Хейли Арсено, бывшая кандидатка в астронавты NASA Сиан Проктор и инженер компании Lockheed Martin Кристофер Семброски.

После трехдневного орбитального полета корабль должен приводниться в Атлантике в районе Флориды.