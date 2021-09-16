Нацбанк аннулировал лицензии страховой компании из-за рисковой деятельности
Национальный банк по результатам проведенной проверки решил применить к страховой компании ОДО "СК "Аскор" меру воздействия в виде аннулирования всех лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг в сфере страхования.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Отмечается, что по итогам внеплановой инспекционной проверки в июне Нацбанк обнаружил признаки совершения рисковой деятельности, которая заключалась в систематическом формировании страховых резервов в недостаточном размере.
Также "Аскор" получил актив, не принадлежащий принятым активам, не соблюдая в то же время минимального размера покрытия норматива платежеспособности и достаточности капитала.
"Установленный Правлением Нацбанка факт осуществления ОДО "СК "Аскор" рисковой деятельности, которая угрожает интересам кредиторов общества, является основанием для применения меры воздействия в виде отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с 14 сентября указанная компания теряет право заключать новые договоры страхования и договоры страхования, которые увеличивают обязательство относительно ранее заключенных договоров страхования.
В то же время, подчеркнули в центробанке, аннулирование лицензии не освобождает компанию от выполнения своих обязательств по договорам, заключенным до даты вступления в силу решения об отзыве лицензии.
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