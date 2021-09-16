БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
369 0

Правоохранители разоблачили схему изготовления поддельных документов для получения "карты поляка"

Правоохранители разоблачили схему изготовления поддельных документов для получения

Под руководством Святошинской окружной прокуратуры города Киева была разоблачена схема изготовления поддельных документов для выезда украинцев в Польшу с целью постоянного проживания.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, схему организовал житель Черкасской области в сговоре с другими лицами.

"Под видом официальной деятельности участники схемы предлагали гражданам Украины услуги, связанные с "поиском" польских корней. Которые имели бы юридическое значение для последующего получения ими "карты поляка" и документов на постоянное место проживания на территории Республики Польша", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что злоумышленники, пользуясь доверием граждан, изготовляли поддельные документы, утверждая при этом их подлинность. Стоимость такой услуги составляла более 2 тыс. евро.

В ходе обысков по месту их проживания были изъяты средства и более 100 оригиналов незаполненных бланков документов, которые удостоверяют личность.

Отмечается, что решается вопрос о сообщении о подозрении организатору схемы, а также устанавливаются другие ее участники. В том числе среди госслужащих.

Автор: 

Джерело:  Офис генпрокурора
Польща (2428) Офіс Генпрокурора (458)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 