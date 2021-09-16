Правоохранители разоблачили схему изготовления поддельных документов для получения "карты поляка"

Под руководством Святошинской окружной прокуратуры города Киева была разоблачена схема изготовления поддельных документов для выезда украинцев в Польшу с целью постоянного проживания.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, схему организовал житель Черкасской области в сговоре с другими лицами.

"Под видом официальной деятельности участники схемы предлагали гражданам Украины услуги, связанные с "поиском" польских корней. Которые имели бы юридическое значение для последующего получения ими "карты поляка" и документов на постоянное место проживания на территории Республики Польша", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что злоумышленники, пользуясь доверием граждан, изготовляли поддельные документы, утверждая при этом их подлинность. Стоимость такой услуги составляла более 2 тыс. евро.

В ходе обысков по месту их проживания были изъяты средства и более 100 оригиналов незаполненных бланков документов, которые удостоверяют личность.

Отмечается, что решается вопрос о сообщении о подозрении организатору схемы, а также устанавливаются другие ее участники. В том числе среди госслужащих.