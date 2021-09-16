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Венецианская комиссия приняла запрос Украины на оценку законопроекта об олигархах

Венецианская комиссия приняла запрос Украины на оценку законопроекта об олигархах

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) приняла запрос Украины на рассмотрение и оценку законопроекта №5599 "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Об этом говорится в сообщении комиссии, передает Интерфакс-Украина. 

"Письмом от 10 сентября 2021 года спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков запросил заключение Венецианской комиссии по законопроекту "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархи)", – отмеили в нем.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект №5599 на внеочередном заседании 1 июля 275 голосами.

Позже, 2 сентября, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрия Разумкова с официальным письмом, в котором отметила несоответствия Конституции Украины законопроекта №5599 и предложила направить его в Европейской комиссии "За демократию через право" (Венецианская комиссия).

Это обращение поддержали 4 оппозиционные фракции парламента. 10 сентября спикер Дмитрий Разумков направил проект закона на рассмотрение Венецианской комиссии.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Венеціанська комісія (15) ВР (2865) закон (1481) олігарх (254)


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