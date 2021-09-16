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СБУ на Харьковщине ликвидировала пророссийскую ботоферму на 50 тысяч аккаунтов

СБУ на Харьковщине ликвидировала пророссийскую ботоферму на 50 тысяч аккаунтов

Служба безопасности в Харьковской области прекратила деятельность ботофермы, через которую создавали аккаунты для распространения заказных материалов из Российской Федерации.

Как сообщает пресс-центр СБУ, за период работы было зарегистрировано почти 50 тыс. фейковых аккаунтов.

Отмечается, что организатором ботофермы оказался житель Харьковской области. Он имеет значительный опыт в сфере телекоммуникаций, поэтому успешно наладил механизм регистрации фейковых профилей в соцсетях.

По информации спецслужб, мужчина создавал аккаунты и передавал их заказчикам. На одну SIM-карту он регистрировал до 5 ненастоящих учетных записей в разных соцсетях.

Оплату за выполнение заказа получал в рублях через электронные платежные системы.

Боты распространяли публикацию и комментарии, направленные на срыв национальной программы вакцинации, оправдание вооруженной агрессии РФ на востоке Украины, дискредитацию украинской власти.

Во время обысков дома у злоумышленника было обнаружено компьютерное оборудование с доказательствами незаконной деятельности, GSM-шлюзы та SIM-банки, а также 5 тыс. SIM-карт украинских операторов связи.

Продолжаются следственные действия для проверки возможной причастности мужчины к сотрудничеству с российскими спецслужбами.

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Джерело:  СБУ
СБУ (1536) Харківщина (262) боти (29)


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