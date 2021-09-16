Минцифры за полгода сэкономило 3 миллиарда на государственных IT-закупках

За первое полугодие 2021 года Министерство цифровой трансформации смогло сэкономить на государственных IT-закупках 3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.

Отмечается, что министерство занимается утверждением всех государственных IT-закупок через Национальную программу информатизации.

"Согласовывается все – от создания сложных IT-систем, реестров и серверов до простых закупок техники и даже ее ремонта. За первое полугодие на согласование Минцифры было направлено 1080 проектов информатизации. Из них 50 не были утверждены", – говорится в сообщении.

Как отметил министр Михаил Федоров на странице в Facebook, Минцифры активно борется с коррупцией.

"Цифровизация стала нашим основным инструментом пресечения многих схем на миллионы гривен, которые оседали в карманах коррупционеров", – написал он.

По его словам, всего на государственных IT-закупках удалось сэкономить 6 млрд грн.