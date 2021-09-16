Сети АЗС продолжили повышать цены на бензин и дизтопливо

С 15 на 16 сентября средняя цена по стране бензина А-92 выросла на 5 копеек за литр и составила 29,29 грн/л, бензин А-95 подорожал также на 5 копеек – до 30,17 грн/л, а дизельное топливо – на 4 копейки – до 28,42 грн/л.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на BVS бензин марки А-92 подорожал на 80 копеек – до 30,11 грн/л, А-95 – на 60 копеек – до 30,89 грн/л, а дизельное топливо – на 50 копеек – до 28,79 грн/л. В сети Chipo цены на все виды топлива выросли в среднем на 34-50 копеек за литр.

Mango повысила стоимость бензинов и дизельного топлива на 30 копеек.

Такие сети как "БРСМ-Нафта", "Рур груп", "Катрал", "Фактор", Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 10-55 копеек за литр.

Напомним, 14 сентбря Министерство экономики Украины обнародовало обновленную среднюю стоимость бензинов в размере 26,61 грн/литр и дизтоплива – 22,32 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на начало сентября. Соответственно, с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,61 грн/л, дизтоплива – 29,32 грн/л.

По сравнению с началом августа средняя цена на бензин увеличилась на 67 копеек, дизтопливо – на 63 копейки.