"Сумыгаз" провел реконструкцию газовых сетей для тысячи клиентов

С начала года около тысячи потребителей газа заказали услугу реконструкции у АО "Сумыгаз", которая заключается, в частности, в заменен котла, колонки или установке дополнительных газовых приборов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что часть потребителей используют устаревшее газовое оборудование, которое не только не энергоэффективное, а и может подвергать жителей опасности. Реконструкция дает возможность предотвратить это – вовремя провести замену газовых приборов.

В "Сумыгазе" уточнили, что для энергоэффективности газовой системы в доме ли квартире, необходимо учитывать индивидуальные характеристики помещения и бытовые нужды потребления. Получить профессиональную консультацию относительно реконструкции и индивидуального подбора газового оборудования клиенты могут в 104.ua клиентском пространстве.

"Компания предоставляет услугу "под ключ" и предлагает газовое оборудование по акционным ценам. Персональный менеджер сопровождает клиента на всех этапах – от подбора оборудования до его официальной установки. Это очень удобно, так как не нужно тратить время на изучение технических характеристик газового оборудования и поиск квалифицированного мастера", – отмечают в АО "Сумыгаз".

В компании подчеркнули, что совершать реконструкцию могут только специалисты, которые имеют разрешение на выполнение газоопасных работ. Так как самовольное вмешательство в систему газоснабжения запрещено законодательством.

Отмечается, что в "Сумыгазе" предоставляют услугу "под ключ", так как реконструкция предусматривает несколько этапов: подготовку технических условий и изготовление проектно-кошторисной документации, выполнение строительно-монтажных работ (демонтаж/монтаж), проверка на крепость и герметичность газопровода, прием в эксплуатацию и пуск газа.