Гоструда обнаружила больше 10 тысяч нелегальных работников после начала проверок

Государственная служба по вопросам труда за период с 1 июля начала 2 868 инспекционных посещений и выявила 10 489 работников, допущенных к работе без трудовых договоров.

По итогам проведенных проверок трудовые договоры были заключены с 5 042 нелегальными работниками, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что среднее количество выявленных незадекларированных работников составляет почти 5 человек на одного проверенного работодателя.

Чаще всего незадекларированные работники использовались в следующих сферах:

сельское хозяйство (2 311 работников у 119 работодателей);

организация питания (2 242 работника у 508 работодателей);

торговля (2 160 работников у 867 работодателей).

В региональном разрезе больше всего незадекларированных работников выявлено в Харьковской (940), Одесской (865), Киевской (864), Херсонской (722) и Хмельницкой (704) областях.

Напомним, что в соответствии со статьей 265 Кодекса законов о труде Украины размер санкции за нарушение законодательства о труде составляет 10 минимальных заработных плат, в 2021 году составляет 60 тыс. грн. В то же время, совершение такого нарушения повторно в течение двух лет обойдется работодателю уже в 30 минимальных зарплат за каждого работника, в отношении которого совершено нарушение, будет составлять 180 тыс. грн.