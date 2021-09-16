Фонд гарантирования начал выплаты вкладчикам банка "Земельный капитал"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 16 сентября начал выплачивать средства в размере 200 тыс. грн вкладчикам АО "КБ "Земельный Капитал" по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания.

Кроме того, продолжаются выплаты вкладчикам по договорам банковского счета, сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что возмещение средств вкладчикам проводится через отделения банков-агентов Фонда, подключенных к Автоматизированной системе выплат. К таким банкам относятся 12 учреждений, среди которых "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Кредобанк", "Правэкс Банк", "Альфа Банк", ПУМБ, "ТАСкомбанк", "Идея Банк", банк "Пивденный", "Универсал банк" и Банк инвестиций и сбережений.

"Возмещение средств вкладчикам осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на конец дня, предшествующего дню начала процедуры вывода ФГВФЛ банка с рынка, но не более 200 тыс. грн независимо от количества вкладов в одном банке", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, Национальный банка Украины (НБУ) 9 сентября принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка "Земельный капитал".

11 августа Нацбанк отнес АО "КБ "Земельный Капитал" к категории неплатежеспособных в связи с невыполнением в установленный срок своих обязательств перед вкладчиками и другими кредиторами из-за недостаточности средств.

Банк с 1 июля был отнесен к категории проблемных в связи с нарушением им нормативов ликвидности, однако его собственник не предоставил финансовой поддержки банку.

По оценке НБУ, депозиты 70% физлиц - вкладчиков банка не превышают гарантированную сумму и будут возмещены в полном объеме. В целом возможная сумма выплат гарантированной суммы вкладчикам по состоянию на 1 июля составляла 435,8 млн грн (92% от общей суммы вкладов физлиц).

Согласно данным НБУ на 1 января 2021 года, бывший министр угольной промышленности Виктор Тополов контролирует 94,43% акций банка, который он приобрел в 2016 году.