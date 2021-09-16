На субсидии в госбюджете на 2022 год заложили 38 миллиардов, – Минсоцполитики

В проекте закона "О государственном бюджете на 2022 год" предусмотрено 38,4 млрд грн на жилищные субсидии, что на 3,2 млрд грн больше, чем в этом году.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики в Facebook.

Отмечается, что при планировании расходов на финансирование субсидий важными факторами являются количество получателей этого вида соцподдержки и размеры начисленных субсидий, а на эти показатели, в свою очередь, влияют уровень дохода населения и установленные тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

"Поэтому важным приоритетом политики правительства в следующем году является ускоренный рост зарплат и других доходов, особенно социально уязвимых категорий, и сохранение действующего уровня тарифов на энергоносители и, в частности тепловую энергию", – подчеркнули в Минсоцполитики.

В министерстве уточнили, что на данный момент все жилищные субсидии за август 2021 года профинансированы еще 1 сентября. На эти расходы было направлено почти 1 млрд грн.

Как сообщалось, в бюджете 2021 года на жилищные субсидии было заложено около 36 млрд грн. Однако, на начало сентября премьер-министр Денис Шмыгаль констатировал, что из этих средств уже было выплачено 35,2 млрд грн, до конца года необходимо выделить дополнительно еще 12 млрд грн.

"В бюджете было запланировано 36 млрд грн. На сегодня более 35,2 млрд грн использовано на выплату субсидий. До конца года по расчетам Министерства социальной политики будет необходимо еще около 12 млрд грн. Мы, как и договаривались, будем обращаться к народным депутатам и просить поддержать изменения в бюджет", – сказал Шмыгаль.