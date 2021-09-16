Зеленский созвал на пятницу анонсированное заседание СНБО по вопросу "банкопада"

Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Алексею Данилову организовать проведение заседания Совета в пятницу, 17 сентября.

Как сообщили в аппарате СНБО, заседание начнется в 17:00 в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Все члены СНБО Украины проинформированы о времени и месте проведения заседания", – уточнили в аппарате Совета.

Как сообщалось, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на следующем заседании совета будет рассмотрен вопрос так называемого "банкопада" и ответственных за него лиц.

"Следующий кейс, который будет рассматриваться в Совете национальной безопасности и обороны по поручению президента Украины – это как произошло так, что денег нет, олигархи дополнительные появились после, скажем так, банкопадов в нашей стране. Это вещи, которые должны быть абсолютно публичными", – сказал Данилов.

Напомним, так называемым "банкопадом" называют вывод банков с рынка во время банковской реформы под руководством Валерии Гонтаревой. За время, когда она возглавляла НБУ в 2014-2017 годах были изменены требования к устойчивости банков, из-за чего более 80 из них были выведены с рынка.