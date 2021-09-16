Фонд госимущества повторно выставит на продажу неработающий Завод алюминиевой фольги

Фонд госимущества вновь намерен выставить на продажу целостный имущественный комплекс запорожского госпредприятия "Завод алюминиевой фольги".

Соответствующее распоряжение правительства подготовил Фонд госимущества, передает Интерфакс-Украина..

В сопроводительных документах констатируется, что по состоянию на конец 2020 года стоимость активов ГП "ЗАФ" составляет 374,1 млн грн.

Фонд госимущества в 2016-2017 годы уже выставлял объект на аукционы, но покупателей на него не было.

Как сообщалось, в 1995 году бывший тогда государственным Запорожский алюминиевый комбинат (ЗАлК) привлек под госгарантии кредит $76,45 млн на постройку завода алюминиевой фольги для упаковки продуктов питания, оборудование под который поставила итальянская компания Fata.

Предполагалось, что производственные мощности позволят выпускать 36 тыс. тонн упаковочных материалов в год, в том числе 27 тыс. тонн гладкой алюминиевой фольги. Во время последующей приватизации ЗАлКа недостроенный завод не вошел в его уставный капитал, оставшись в госсобственности.

На его базе в 2004 году было создано госпредприятие с уставным капиталом 375,97 млн грн, но производственную деятельность не осуществляло.