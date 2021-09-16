Газовая компания Новинского увеличила прибыль за полгода в 12 раз

Британская нефтегазовая компания Enwell Energy plc, входящая в группу Smart Energy Вадима Новинского, по итогам первого полугодия 2021 года получила $13,8 млн чистой прибыли, что 11,5 раза больше, чем в первом полугодии 2020 года ($1,2 млн).

Об этом свидетельствуют данные отчетности Enwell Energy plc на Лондонской фондовой бирже (AIM), передает пресс-служба компании.

Операционная прибыль компании за отчетный период возросла в 3,4 раза – до $18,1 млн ($24,7 млн в первом полугодии 2020 года). Доход увеличился на 66,4% – до $41,1 млн (в первом полугодии 2020 года – $24,7 млн).

Рост финансовых показателей позволил компании ускорить реализацию своей инвестиционной программы, в рамках которой она инвестировала в первом полугодии $15 млн (в первом полугодии-2020 – $6,7 млн), а по состоянию на середину сентября 2021 года – $26 млн.

Как отмечается в сообщении, компания смогла значительно улучшить свои финансовые результаты благодаря растущей добыче и восстановлению цен на углеводороды после их падения в 2019-2020 годах.

Так, компания в первом полугодии увеличила суммарную среднесуточную добычу и производство углеводородов на 8,2% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года – до 4,92 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd).

В том числе среднесуточное производство газа Enwell Energy составило 22,5 млн куб. футов (+9,7%), конденсата – 722 boepd (+4,9%), сжиженного природного газа (LPG) – 331 boepd (+13,3%).

Как сообщалось, в 2020 году британская нефтегазовая компания Enwell Energy plc (ранее – Regal Petroleum) с активами в Украине получила $3,2 млн чистой прибыли, что в 3,8 раза или на $9 млн меньше, чем годом ранее.

При этом компания увеличила среднесуточную добычу углеводородов по сравнению с 2019 годом на 6,5% – до 4,541 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки (boepd).

Напомним, в прошлом году британская нефтегазовая компания Regal Petroleum plc. с активами в Украине сменила название на Enwell Energy plc.

Мажоритарным акционером Enwell Energy с долей 82,65% является Smart Energy (Кипр) из группы "Смарт-холдинг" Вадима Новинского. Еще 6,95% акций принадлежит Pope Asset Management.

Кроме Regal Petroleum нефтегазовое направление "Смарт-холдинга" представлено компаниями ЧАО "Укргазвыдобуток", ООО "Пром-Энерго Продукт" и ООО "Аркона Газ-Энергия".