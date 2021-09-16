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ГБР обнаружило взяток с начала года на 20 миллионов

ГБР обнаружило взяток с начала года на 20 миллионов

В течение января-августа 2021 года сотрудники Государственного бюро расследований задокументировали получение неправомерной выгоды чиновниками по всей территории Украины на общую сумму 20,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Отмечается, что наибольшую сумму взяток зафиксировали в Киеве – 8,8 млн грн, Харьковской – 1,8 млн грн, Киевской – 1,7 млн грн, Одесской – 1,4 млн грн и Тернопольской областях – 1,1 млн грн.

Общая сумма убытков, которые обнаружили в результате расследований сотрудники ГБР, составляет 167 млн грн. Кроме того, было арестовано имущества на 365 млн грн.

В бюро сообщают, что за указанный период было сообщено о подозрении в совершении коррупционных преступлений 482 людям, из которых 282 – по статьи принятия предложения, обещание или получения неправомерной выгоды (ст. 368 УК Украины).

Среди последних оказались чиновник категории "А", 108 полицейских, 8 прокуроров, сотрудник СБУ, 20 налоговиков, 19 таможенников, 27 пограничников, 11 работников Государственной уголовно-исполнительной службы, 10 сотрудников Гослесохраны, трое – Госрыбагентства. Также на взятке поймали двух сотрудников Государственной миграционной службы, четыре работника ГСЧС, двое представителей Нацгвардии, 15 военнослужащих и еще 51 другой чиновник.

Обвинительные акты в суд направили относительно 429 людей.

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Джерело:  ГБР
хабар (506) ДБР (493)


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З бюджету України в 2021 році на утримання ДБР виділено майже 2,5 мільярди гривень, тому сума виявлених хабарів на 20 мільйонів зовсім не вражає. Миру всім нам та Божої любові.
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16.09.2021 15:33 Відповісти

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