Металлурги увеличили потребление газа с начала года на 6%

Металлургические предприятия Украины в январе-августе 2021 года увеличили потребление природного газа на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,31 млрд куб. м.

Согласно информационной справке объединения "Укрметаллургпром", потребление электроэнергии метпредприятиями за этот период составило около 7,67 млрд кВт-ч (104,4% к январю-августу 2020 года), передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году увеличили потребление природного газа на 4,4% по сравнению с предыдущим годом – до 1,88 млрд кубометров, потребление электроэнергии метпредприятиями за этот период составило около 11,1 млрд кВт/ч (99,4% к 2019 году).

В 2019 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 2% по сравнению с 2018 годом – до 1,8 млрд кубометров, потребление электроэнергии составило около 11,2 млрд кВт-ч (95% относительно 2018 года).