Нацкомиссия по ценным бумагам планирует создать единый IT-хаб на рынках капитала

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку планирует создать единый IT-хаб на рынках капитала.

Об этом рассказал член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Юрий Бойко во время конференции рынков капитала Украины.

Бойко отметил проблематику IT-сектора в Украине, в частности, бюрократию, зарегулированность, отсутствие стратегии, запроса рынка, низкую квалификацию IT-специалистов за счет того, что отсутствует достойная заработная плата.

"Но не все так плохо. Это вызовы, которые мы решаем путем реализации проектов, таких как СВР (система ведения реестров), СМФР (система мониторинга фондового рынка), электронный доступ к административным услугам, а также развитие торгового репозитория. Комиссия вместе с АРИФРУ реализует эти все ресурсы как единый IT-хаб на рынках капитала", - отметил Бойко.

По его словам, в будущем планируется объединить все эти наработки в единую систему КИСФРУ (Комплексную информационную систему фондового рынка), которая позволит регулятору качественно оперировать информацией, а участникам рынка - создать личный кабинет, в котором они будут самостоятельно управлять информацией по взаимодействию с комиссией.

Коммуникация будет двусторонняя, и участник сможет качественно и просто использовать собственный кабинет в части управления и понимания всех процессов его деятельности. Например, если срок действия сертификата сотрудника подходит к концу, то в кабинете появится сообщение, подсказывающее о приближении такой даты. Или же если пруденциальный показатель приближается к критическому значению, то об этом автоматически будет сообщено участнику в кабинете.