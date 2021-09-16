Договор на поставку газа заключила только половина поставщиков тепла, – "Нафтогаз"

Рассчитанные на три года договоры на поставки газа с ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" заключил 601 производитель тепла или около 56% предприятий, получавших газ от "Нафтогаза" в прошлом отопительном сезоне.

Об этом свидетельствуют данные "Нафтогаза" по состоянию на 15 сентября, передает пресс-служба компании.

В компании напомнили, что с 20 мая прекратили действовать спецобязательства (ПСО) на рынке газа, после чего производители тепла должны самостоятельно выбирать поставщика газа.

Однако сейчас цена на природный газ на международных рынках продолжает расти. Спотовая цена газа в Украине более чем в два раза превышает предложение от "Нафтогаза" в пределах трехлетних контрактов для ТКЭ и ОСМД с собственными котельными.

"Нафтогаз" обращается к теплокоммунэнерго (ТКЭ) и объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) с собственными котельными с просьбой ускорить представление соответствующих заявок или активизировать поиск альтернативных поставщиков газа", – подчеркивается в сообщении.

В свою очередь ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" требует изменить условия поставок газа по трехгодичным контрактам с "Нафтогазом".

В частности, предприятия ТКЭ требуют обязать ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз трейдинг" исключить из договоров на поставку газа условия предварительной оплаты и расчета штрафных санкций на общий объем потребленного газа, а также договорного списания средств со счетов теплоснабжающих предприятий и предоставления банковских гарантий.

Как сообщалось, 1 июня "Нафтогаз" предложил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии. Так, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев "Нафтогаз" готов поставлять газ для предприятий теплокоммунэнерго по 7,42 грн за кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы).