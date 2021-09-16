"Энергоатом" заявил об аресте счетов из-за долга на 127 миллионов

ГП "НАЭК "Энергоатом" заявляет о блокировании счетов предприятия и попытке принудительного списания средств на сумму более 127 млн грн в рамках взыскания задолженности перед ЧАО "Укрэлектроват".

Об этом говорится в сообщении "Энергоатома".

"Организованная преступная группировка, в состав которого входят владельцы и должностные лица ЧАО "Укрэлектроват", представители правоохранительных органов, судьи и их помощники, работники Государственной исполнительной службы и другие применяют схему блокировки счетов и принудительное списание средств в сумме более 127 млн грн со счета ГП "НАЭК "Энергоатом", – сказано в сообщении.

Основанием для этих действий в компании называют исполнительное производство №34029225 от 28 августа 2012 года, которое находится на принудительном исполнении в отделе Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции.

Формально речь идет о взыскании задолженности, которой не существует, с ГП "НАЭК "Энергоатом" в пользу ЧАО "Совместное украинско-американское предприятие с иностранными инвестициями "Укрэлектроват" в сумме 127,3 млн грн, из которых сумма основного долга составляет лишь 2,5 млн грн, заявляют в "Энергоатоме".

"Абсолютно незаконное увеличение суммы долга в более чем 50 раз от суммы фактических обязательств было одобрено решением Хозяйственного суда Киева 4 августа 2011 года на основании заключения эксперта ООО "ЦПИ "Правозащита" от 14 апреля 2010 года. В 2014 году этот "экспертный" вывод по результатам рецензии КНИИСЭ был признан необоснованным, тогда же в отношении должностных лиц ЧАО "Укрэлектроват" и ООО "ЦПД "Правозащита" было возбуждено уголовное производство №4201410000000381, а ГП "НАЭК "Энергоатом" признано в нем потерпевшим. Наконец, постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда от 6 июля 2016 года исполнительное производство №34029225 было остановлено", – объясняют в компании.

Однако 2 февраля 2021 года Шевченковским районным судом Киева было принято решение, направленное на возобновление исполнительного производства.

"Несмотря на обжалование "Энергоатомом" указанного решения Шевченковского районного суда, органом принудительного исполнения решений преждевременно возобновлено исполнительное производство №34029225 и арестованы счета государственного предприятия. Это может привести к многомиллионным убыткам ГП "НАЭК "Энергоатом", которое будет вынуждено выполнять решение о взыскании искусственно созданной задолженности", – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, наложение ареста на счета ГП "НАЭК "Энергоатом" органами принудительного исполнения ставит под угрозу выполнение действий по безопасной эксплуатации энергоблоков отечественных АЭС, уплату налогов, выплату заработной платы и тому подобное.

С целью недопущения реализации этого сценария НАЭК "Энергоатом" открыто обратился к Совету национальной безопасности и обороны Украины, Офису генерального прокурора, Национальному антикоррупционному бюро, Государственного бюро расследований, Службе безопасности Украины, Министерству юстиции Украины и Национальной полиции Украины о необходимости безотлагательного открытия уголовного производства, проведения следственных действий и ареста всех причастных к преступлению.