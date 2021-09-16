Нацкомиссия по ценным бумагам одобрила порядок предоставления административных услуг

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на заседании 15 сентября 2021 года своим решением одобрила проект Порядка предоставления административных услуг.

Об этом говорится в сообщении Нацкомиссии.

Перечень административных услуг утверждается приказом председателя Нацкомиссии и размещается на официальном сайте.

На каждую административную услугу Комиссия утверждает информационную карточку, которая содержит информацию о субъекте оказания такой услуги, перечень документов, платность или бесплатность государственной услуги, способы получения результатов, а также технологическую карту, где указаны этапы обработки обращения, ответственное должностное лицо, сроки и другое.

Заявление и документы для получения государственной услуги предоставляются заявителем в НКЦБФР в электронной форме с использованием электронной подписи или печати. Также можно подать пакет документов по адресу: Киев, ул. Московская, 8, корп. 30.

В ближайшее время документ будет обнародован на официальном сайте.