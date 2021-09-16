Антимонопольный комитет оштрафовал "Ощадбанк" на 14 миллионов (обновлено)

Антимонопольный комитет (АМКУ) принял решение наложить штраф в размере 13,88 млн грн на государственный "Ощадбанк" за осуществление концентрации без получения разрешения.

Соответствующее решение АМКУ принял на заседании в четверг, 16 сентября, передает пресс-служба регулятора.

"Нарушение "Ощадбанка" состояло в приобретении в собственность целостного имущественного комплекса сооружений "Рыбной ярмарки и комплекса по хранению, производству продуктов питания для ООО "Логистик центр "Скандинавия" (сейчас переименовано в "Торгово-логистический комплекс "Арктика", – ред.), без получения обязательного разрешения Антимонопольного комитета", – сказано в сообщении.

При определении размера штрафа АМКУ исходил из того, что "Ощадбанк" нарушение не признал, не сотрудничал с органами Комитета, не способствовал выяснению обстоятельств дела, а также игнорировал необходимость предоставления ответа на требование АМКУ.

"Из-за такого препятствования расследованию сбор доказательств по делу длился почти 4 года", – подчеркивается в сообщении.

В свою очередь в "Ощадбанке" заявили о несогласии с решением Антимонопольного комитета и намерены предпринимать все законные меры для его отмены, передает Liga.net.

В банке пояснили, что приобретение в собственность складской недвижимости было вынужденной мерой, вызванной риском потери ипотеки, которая не была продана в исполнительном производстве против недобросовестного должника, не выполнявшего своих обязательств по кредитному договору. При этом должник оказывал препятствия в реализации прав банка, и в судебном порядке выдвигал банку безосновательные требования. В банке заверилии, что предоставили подробные объяснения ситуации АМКУ.

"Это продолжается почти пять лет. При таких обстоятельствах крайне странно, что АМКУ начал преследовать государственный банк по жалобе этого недобросовестного должника и даже сделал этого рейдера участником дела", – заявили в банке.

Как сообщалось, сейчас "Ощадбанк" пытается защитить свои права на вышеуказанный актив в судах.

Так, в июне 2021 года Хозсуд Киева удовлетворил иск ООО "Торгово-логистический комплекс "Арктика" к "Ощадбанку" и признал неподлежащей исполнению исполнительную надпись нотариуса о взыскании логистического комплекса в счет частичного погашения долга частной компании. Сейчас это дело находится на рассмотрении суда апелляционной инстанции.

Напомним, ООО "ТЛК "Арктика" связывали с бизнесменом Леонидом Юрушевым.

Ранее "Ощадбанк" взыскал логистический комплекс за долги, после чего в ноябре 2018 года банк продал логистический центр "Арктика" на аукционе компании из группы Dragon Capital Томаша Фиалы за 195 млн грн.

В свою очередь весной 2021 года Dragon Capital решил сдать "Арктику" в аренду холдингу МХП Юрия Косюка.

Подробнее об истории спора вокруг этого объекта читайте в материале БизнесЦензор: "Дорогая рыба" Юрушева: "Ощадбанк" остался без залога на полмиллиарда