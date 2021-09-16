Кабмин разрешил менять водительские удостоверения на постоянные по почте
Кабинет министров разрешил получать водительские права при их замене через отделения "Укрпошты или курьером без необходимости посещать сервисные центры МВД.
Как сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации, такая возможность появится в случае заказа водительского удостоверения в приложении "Дія" или электронном кабинете водителя.
"В условиях пандемии COVID-19 возможность получить водительское удостоверение по почте или курьером особенно актуальна. Вместо того, чтобы лично идти в сервисный центр МВД, украинцы смогут заказать новое удостоверение в ближайшее отделение "Укрпошты" или доставку курьером и забрать в удобное для себя время без очередей", – отмечается в сообщении.
Для замены водительского удостоверения через приложение "Дія" с возможностью доставки готового документа нужно:
- зайти в приложение "Дія" в раздел "Услуги" – "Замена водительского удостоверения";
- выбрать причину замены и указать место регистрации проживания;
- выбрать способ доставки водительского удостоверения;
- прикрепить скан или фото актуальной медицинской справки и подтвердить указание в водительском удостоверении группы крови и резус-фактора;
- указать контактные данные;
- подписать заявление;
- после подписания и отправки заявления оплатить за услуги по выдаче водительского удостоверения и доставке;
"Как только водительское будет готово, оно появится у вас в приложении "Дія", а пластиковый документ доставят впоследствии курьером в избранное отделения "Укрпошты", – отмечается в сообщении.
Будь ласка, зачекайте...
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