Шебелинский НПЗ "Укргаздобычи" увеличил производство бензина с начала года на 66%

Шебелинский нефтеперерабатывающий завод (Šhebel) в январе-августе 2021 года увеличил переработку сырья на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 310,4 тыс. тонн.

Об этом сообщили в НАК "Нафтогаз Украины", передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, Šhebel за восемь месяцев увеличил производство бензина Šhebel 95 на 66,1% – до 32,3 тыс. тонн, дизельного топлива ДП Shebel – на 7,5%, до 53,3 тыс. тонн и сжиженного газа Shebel Euro LPG на 2,7% – до 95,6 тыс. тонн.

Общий объем реализации топлива через собственную сеть АЗС U.GO за январь-август 2021 года увеличился на 9,3% по сравнению с январем-августом 2020 года – до 11,7 тыс. тонн. В частности, выросли продажи бензина Šhebel 95 на 43,6% – до 2,4 тыс. тонн, Shebel 92 – на 16,2%, до 2 тыс. тонн и дизельного топлива – на 38%, до 1,1 тыс. тонн.

Как сообщалось, Шебелинский НПЗ в 2020 году сократил переработку нефтяного сырья на 10,6% (на 50,2 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом – до 422,5 тыс. тонн.

Шебелинский НПЗ в 2020 году снизил производство бензина на 6,3% (на 9,4 тыс. тонн) – до 139,7 тыс. тонн, дизтоплива – на 14,8% (на 13,1 тыс. тонн), до 75,2 тыс. тонн, мазута – на 39,1% (на 15,1 тыс. тонн), до 23,5 тыс. тонн. Кроме того, производство LPG в 2020 году составило 144 тыс. тонн.

Шебелинский ГПЗ принадлежит АО "Укргаздобыча", 100-процентной "дочке" НАК "Нафтогаз Украины", входит в нефтяной дивизион группы.

В нефтяной дивизион также входят Яблунивское отделение по переработке газа (ОПГ), технологический цех стабилизации конденсата (ТЦСК) "Базиливщина", а также три установки подготовки газа Тимофеевское, Юлиевское и Солоховское ОПГ.

С 2018 года продукция ШНПЗ реализуется на рынке под брендом Šhebel.