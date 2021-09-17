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Жители Волыни задолжали 25 миллионов за доставку газа

Жители Волыни задолжали 25 миллионов за доставку газа

За восемь месяцев 2021 года долги бытовых потребителей Волынской области за доставку газа перед АО "Волыньгаз" достигли 25 млн грн.

В то же время, как сообщает пресс-служба компании, количество потребителей, которые ни разу за два года не платили на распределение, значительно сократилось.

Если в конце 2020 года их было почти 14 тыс., то по состоянию на 1 сентября 2021 года количество клиентов, которые частично или полностью рассчитались з накопленными долгами, уменьшилось на 42%.

"Средства, которые волыняне платят за доставку газа, АО "Волыньгаз" направляет на полноценное функционирование аварийно-диспетчерской службы 104, содержание в исправном техническом состоянии газораспределительных систем разных форм собственности и сооружений на них, модернизацию, капитальные и текущие ремонты, поддержание должного давления в газораспределительной системе. Все это для того, чтобы газ был доставлен каждому из 250 тыс. бытовых клиентов. Именно поэтому от своевременной оплаты за доставку газа зависти бесперебойность и безаварийность газоснабжения", – отметил коммерческий директор АО "Волыньгаз" Андрей Карпомыз.

Отмечается, что из-за неуплаты и долгов клиентов, "Волыньгаз" вынужден обращаться в суд и взыскивать задолженность в принудительном порядке. Сейчас в компании продолжается активная работа по рассылке досудебных предупреждений должникам. Кроме суммы долга, таким потребителям придется оплатить также судебные издержки и исполнительный сбор в размере 10% от суммы задолженности.

Более того, должники рискуют остаться без газоснабжения. Ведь с 20 августа 2021 года в соответствии с Законом Украины №1657-IX снят мораторий на отключение потребителей от коммунальных услуг, имеющих задолженность. Запрет на отключение будет действовать только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности.

"Волыньгаз" призывает потребителей не допускать накопления долгов за доставку газа, рассчитываться за оказанные услуги в установленный срок, до 20 числа каждого месяца, и пользоваться для оплаты онлайн-сервисами: Личным кабинетом на сайте 104.ua, мобильными приложениями 104 Mobile и 104 Mobile Light, а также чат-ботами 7104ua в Viber и Telegram.

Напомним, АО "Волыньгаз" – распределительная компания, которая работает под брендом РГК на территории Волынской области.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний. В которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

Ежегодно АО "Волыньгаз" доставляет для 250 тыс. клиентов более 400 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслужтвает компания, составляет более 8 тыс. км.

Автор: 

газ (7929) Новини компаній (3353) Волинська область (147)


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