Жители Волыни задолжали 25 миллионов за доставку газа

За восемь месяцев 2021 года долги бытовых потребителей Волынской области за доставку газа перед АО "Волыньгаз" достигли 25 млн грн.

В то же время, как сообщает пресс-служба компании, количество потребителей, которые ни разу за два года не платили на распределение, значительно сократилось.

Если в конце 2020 года их было почти 14 тыс., то по состоянию на 1 сентября 2021 года количество клиентов, которые частично или полностью рассчитались з накопленными долгами, уменьшилось на 42%.

"Средства, которые волыняне платят за доставку газа, АО "Волыньгаз" направляет на полноценное функционирование аварийно-диспетчерской службы 104, содержание в исправном техническом состоянии газораспределительных систем разных форм собственности и сооружений на них, модернизацию, капитальные и текущие ремонты, поддержание должного давления в газораспределительной системе. Все это для того, чтобы газ был доставлен каждому из 250 тыс. бытовых клиентов. Именно поэтому от своевременной оплаты за доставку газа зависти бесперебойность и безаварийность газоснабжения", – отметил коммерческий директор АО "Волыньгаз" Андрей Карпомыз.

Отмечается, что из-за неуплаты и долгов клиентов, "Волыньгаз" вынужден обращаться в суд и взыскивать задолженность в принудительном порядке. Сейчас в компании продолжается активная работа по рассылке досудебных предупреждений должникам. Кроме суммы долга, таким потребителям придется оплатить также судебные издержки и исполнительный сбор в размере 10% от суммы задолженности.

Более того, должники рискуют остаться без газоснабжения. Ведь с 20 августа 2021 года в соответствии с Законом Украины №1657-IX снят мораторий на отключение потребителей от коммунальных услуг, имеющих задолженность. Запрет на отключение будет действовать только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности.

"Волыньгаз" призывает потребителей не допускать накопления долгов за доставку газа, рассчитываться за оказанные услуги в установленный срок, до 20 числа каждого месяца, и пользоваться для оплаты онлайн-сервисами: Личным кабинетом на сайте 104.ua, мобильными приложениями 104 Mobile и 104 Mobile Light, а также чат-ботами 7104ua в Viber и Telegram.

Напомним, АО "Волыньгаз" – распределительная компания, которая работает под брендом РГК на территории Волынской области.

Региональная Газовая Компания – сервисная компания, которая разрабатывает инновационные и комплексные решения для энергетического сектора, направленные на повышение качества клиентского обслуживания, модернизацию отрасли и внедрение европейских стандартов работы операторов ГРМ.

Под брендом РГК работает 20 газораспределительных компаний. В которых заняты 38 тыс. специалистов. Они обслуживают 250 тыс. км газопроводов и более 8 млн потребителей газа.

Ежегодно АО "Волыньгаз" доставляет для 250 тыс. клиентов более 400 млн кубометров газа. Общая протяженность газопроводов, которые обслужтвает компания, составляет более 8 тыс. км.