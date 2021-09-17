Госэкоинспекция оштрафовала "ArcelorMittal Кривой Рог" на 450 миллионов (обновлено)
Государственная экологическая инспекция начислила ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" более 450 млн грн за обнаруженные нарушения.
Об этом сообщает глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный, передает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что инспекторы обнаружили на предприятии незаконное размещение шлама агломерационных цехов на одном из земельных участков, который не предназначен для таких отходов. В частности, территория не оборудована системой отвода сточных вод, по периметру отсутствует обвалование, отсутствует информация о гидроизоляции дна места складирования шламов. При этом, в Госэконинспекции подчеркивают, что такие отходы содержат в своем составе оксиды железа, тяжелые металлы, которые при попадании в почву могут вызвать загрязнение подземных водоносных горизонтов.
"Во время внеплановой проверки предприятия Госэкоинспекция установила, что проектно-техническая документация на устройство места просушки шлама и выводы по оценке воздействия на окружающую среду отсутствуют. У предприятия также нет паспорта места удаления отходов. Это противоречит требованиям природоохранного законодательства, а размещение шламов приравнивается к засорению территории. За это нарушение Госэкоинспекция рассчитала сумму ущерба в размере 456,7 млн грн", – заявил Малеваный.
Он добавил, что претензия на добровольное возмещение ущерба уже направлена предприятию. В случае отказа, Госэкоинспекция намерена взимать средства в судебном порядке.
В свою очередь в пресс-службе "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили о несогласии с претензиями Госэкоинспекции и планируют оспорить доначисления в суде.
"Свыше 450 миллионов гривен "штрафа" – за то, что металлургическое предприятие на собственной, специально выделенной территории размещает шламы, которые являются побочным продуктом агломерационного производства и затем повторно используются в производстве агломерата. Это стандартная производственная технология для всей горно-металлургической отрасли, и "АрселорМиттал Кривой Рог" не является исключением", – подчеркивают в компании.
В сообщении отмечается, что шламовая площадка на предприятии существует с советских времен. При этом увеличение объема накопленных на ней отходов в этом году связано с вынужденным простоем аглофабрики из-за того, что предприятие в течение пяти месяцев ожидало разрешения на ее работу от госорганов.
В компании также напомнили, что Госэкоинспекция уже проводила плановую проверку на территории "АрселорМиттал Кривой Рог" в апреле 2021 года. А в документах, присланных предприятию, они ссылаются на данные бесплатного сервиса Google Maps.
"ArcelorMittal Кривой Рог" – крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.
ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".
Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ПАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".
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