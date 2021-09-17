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Налоговая милиция обнаружила нелегальную продажу топлива в Одесской области

Налоговая милиция обнаружила нелегальную продажу топлива в Одесской области

Налоговики обнаружили 200 тонн топлива, которое собирались продавать нелегально, на одном из предприятий, расположенных на территории Одесской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной фискальной службы, передает enkorr.

Так, сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области совместно с сотрудниками УСБУ в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры разоблачили одно из предприятий области в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Установлено, что должностные лица этого предприятия организовали реализацию горюче-смазочных материалов за наличные средства без отражения каких-либо операций в налоговой отчетности.

В рамках проведения мероприятий по противодействию незаконному обороту горючего и расследования уголовного производства правоохранители провели ряд санкционированных обысков в сети АЗС.

По результатам обысков осуществлен отбор образцов горюче-смазочных материалов, а также выявлено 200 тонн топлива ориентировочной стоимостью более 7 млн грн.

На данном этапе продолжается досудебное расследование уголовного производства.

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Джерело:  enkorr
Одеська область (240) продаж (2064) паливо (481)


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