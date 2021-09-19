Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых семей мира

Журнал Bloomberg составил рейтинг самых богатых семей мира, на первом месте - семья Уолтон, владеющая сетью супермаркетов Walmart.

Об этом говорится на сайте издания, передает Укринформ.

Состояние Уолтон составляют $238,2 млрд.

На втором месте - семья Марс (владельцы-производители шоколадных конфет Mars) с состоянием в $141,9 млрд.

На третьем месте - семья Кох (Koch Industries) с $124,4 млрд.

На четвертом - семья Гермес (владельцы французской модной компании, известной своими сумками Birkin) с $111,6 млрд, на пятом - королевская семья Саудовской Аравии со $100 млрд, на шестом - индийский клан Амбани, а на седьмом - французы Вертхаймер, которым принадлежит бренд Chanel.

В рейтинг также попали семьи-владельцы таких компаний, как Roche, Auchan, BMW и Hyatt Hotels.