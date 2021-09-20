Индия планирует открыться для иностранных туристов

Власти Индии планируют открыть страну для иностранных туристов, об этом они объявят в ближайшие 10 дней.

Об этом сообщает портал Livemint со ссылкой на представителя МВД республики, передает Интерфакс-Украина.

"Решение об открытии Индии для иностранных туристов впервые за последние 1,5 года принимается в связи с сокращением числа зараженных в стране. МВД страны в настоящее время обсуждает условия открытия: его планируют сделать поэтапным, чтобы отслеживать эпидемиологическую ситуацию", - пишет издание.

Как отмечает портал, первые 500 тыс. иностранных туристов получат бесплатные визы. Это, по мнению властей Индии, будет способствовать возрождению туристической и авиационной отрасли. Предполагается, что акция продлится до 31 марта 2022 года или до момента, когда будут выданы все 500 тыс. туристических виз. Льготой по оформлению бесплатной визы турист сможет воспользоваться один раз.