Комитет одобрил проект космической программы Украины до 2025 года

Правительственный комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, стратегических отраслей промышленности и инфраструктуры принял решение об одобрении проекта закона "Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы".

Об этом говорится в сообщении Минстратегпрома.

Среди основных задач Программы - создание космических систем наблюдения Земли, внедрение космических технологий на рынке услуг, создание ракетно-космической техники, фундаментальные и прикладные научные исследования в области космической деятельности.

Выполнение указанной Программы позволит, среди прочего, обеспечить разработку новейших приборов, технологий и средств для вхождения в перспективные международные проекты, в частности исследования Луны, расширить сотрудничество с Европейским космическим агентством с целью получения членства Украины в этой организации и тому подобное.

После доработки законопроекта с Министерством финансов Украины документ будет представлен в Кабинет министров, который в порядке законодательной инициативы должен внести его на рассмотрение Верховной Рады.

Также Правительственный комитет поддержал проект распоряжения Кабмина "О согласовании преобразования государственных предприятий космической отрасли в акционерные общества".