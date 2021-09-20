В Украине зафиксировали 2 265 новых случаев COVID-19

На утро 20 сентября в Украине зафиксировали 2 265 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 275 детей и 22 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 1 255 человек, умерло 44 пациента, выздоровело – 565 человек. Кроме того, совершили 24 792 теста.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (218), Черновицкой (200), в Киеве (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 350 646 человек, выздоровело – 2 231 417, летальных случаев зафиксировали 54 919, также провели 12 484 445 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 6 304 016 человек, за прошедшие сутки –36 029. Полностью иммунизированы 5 152 834 украинца.